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Dominik'te kaçak göçmenlere operasyon: 130 hamile kadın gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.04.2025 15:39 Güncelleme: 23.04.2025 15:39
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Dominik’te kaçak göçmenlere operasyon: 130 hamile kadın gözaltında

Dominik Cumhuriyeti'nde kaçak göçmenlerle mücadele operasyonu kapsamında 130'dan fazla Haitili kadın ve çocuk gözaltına alındı.

Dominik Cumhuriyeti'nde hükümetin Haiti'den göçü durdurmak için geçen yıl açıkladığı haftada 10 bin kadar kaçak göçmeni sınır dışı etme planının bir parçası olarak başkent Santo Domingo'da hastanelere yönelik operasyon sürüyor.

Dominik polisi, operasyonun ilk gününde 130'dan fazla Haitili kadın ve çocuk gözaltına alındığını duyurdu. Göçmenlik bürosunun konuya ilişkin açıklamasında, gözaltına alınan kadınların çoğunluğunun hamile ya da yeni doğum yaptığı aktarılırken kadınların biyometrik verilerinin ve parmak izlerinin kaydedildiği bir gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kadınların gözaltı merkezinde muayeneden geçeceklerini kaydeden yetkililer, hamile ve yeni doğum yapan kadınlara gerekli tedavinin uygulanacağı vurgulandı.

Hatililerin büyük bir kısmı ülkede her geçen artan şiddet ve açlıktan kurtulmak amacıyla Dominik Cumhuriyeti'ne kaçıyor. Dominik'te bu yılın ilk 3 ayında 80 binden fazla kişi Haiti'ye sınır dışı edildi.

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Dominik’te kaçak göçmenlere operasyon: 130 hamile kadın gözaltında Dominik’te kaçak göçmenlere operasyon: 130 hamile kadın gözaltında Dominik’te kaçak göçmenlere operasyon: 130 hamile kadın gözaltında
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