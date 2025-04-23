23 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD'de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

ABD'de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.04.2025 14:35 Güncelleme: 23.04.2025 14:37
ABONE OL
ABD’de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi, bir otoyol trafiğe kapatıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Greenwood Ormanı'nda salı günü çıkan orman yangını hızla yayıldı. New Jersey İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bin 300'den fazla yapının tehdit altında olduğu, 3 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi.

New Jersey'nin en yoğun otoyollarından biri olan "Garden State Parkway" yolunun Barnegat ve Lacey bölgelerinden geçen bölümü trafiğe kapatıldı. Alevlerin 34.2 kilometrekareden fazla alana yayıldığı öğrenildi.

Yangın, bölgede bir haftadan kısa sürede çıkan 2. büyük orman yangını olurken, itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi ABD’de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi ABD’de orman yangını: 3 bin kişi tahliye edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör