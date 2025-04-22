Rusya’da cephanelikte art arda patlamalar! Olağanüstü hal ilan edildi!
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bulunan Vladimir bölgesinde bir cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu patlama yaşandı. Meydana gelen olayın ardından iki köy tahliye edilirken, art arda yaklaşık 10 patlamanın yaşandığı bildirildi.
Moskova'nın doğusunda yer alan Vlidimir bölgesinde bulunan bir cephanelikte patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken Vladimir bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
GÜVENLİK İHLALİ PATLAMA GETİRDİ
Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti.