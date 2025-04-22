Rusya’da cephanelikte art arda patlamalar! Olağanüstü hal ilan edildi!

Moskova'nın doğusunda yer alan Vlidimir bölgesinde bulunan bir cephanelikte patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgede bulunan Barsovo ve Mirniy köyleri tahliye edilirken Vladimir bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

GÜVENLİK İHLALİ PATLAMA GETİRDİ



Rusya Savunma Bakanlığı, cephanelikte güvenlik prosedürlerinin ihlal edilmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle patlama meydana geldiğini açıkladı. Bakanlık, ilk belirlemelere göre patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, yerel kaynaklar, bölgede en az 10 patlamanın yaşandığını ifade etti.