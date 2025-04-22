ABD-İran nükleer müzakerelerinde erteleme kararı: Görüşme 26 Nisan'da gerçekleşecek
ABD ve İran arasında devam eden nükleer silah krizine ilişkin müzakeresinin ikinci toplantısı geçtiğimiz gün Roma'da gerçekleşmişti. Dolaylı görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan üçüncü kritik toplantının ertelendiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi konuya ilişkin yaptığı açıklamasında 'Uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan tarihine ertelenmiştir.' ifadeleri yer aldı.
ABD ve İran arasında nükleer silah konusuna ilişkin görüşmeler Umman'ın arabuluculuğu ile dolaylı yönden başlamıştı. İki ülke arasında yapılan ikinci görüşme 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşti. ABD ve İran heyetlerinin bir araya geldiği toplantıda üçüncü görüşmenin yarın uzmanlar düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi'den önemli bir açıklama geldi.
GÖRÜŞME 26 NİSAN'A ERTELENDİ
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki dolaylı görüşmeler çerçevesinde yarın yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.
İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.
İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.
Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.
İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.
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