Amerikan basınında Türkiye tartışması: Ankara’yı düşman görmek aptallık olur!

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Türkiye'nin sadece jeopolitik bir konum değil, aynı zamanda çok yönlü askeri ve diplomatik kabiliyetleriyle de Batı bloğu için stratejik bir partner olduğunun altını çizen Doran, Türkiye'nin NATO içindeki önemini hatırlattı:

"Türkler; Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Güney Kafkasya gibi birçok farklı cephede aktif rol oynuyor, Ukrayna'nın egemenliğini destekliyor ve NATO'nun ikinci büyük ordusunu sahaya sürüyor."

TÜRKİYE OLMADAN RUSYA DENGELENEMEZ

Doran'a göre Türkiye'nin dışlanması halinde Batı'nın Rusya karşısında eli kolu bağlanır. Özellikle Polonya ve Romanya gibi ülkelerin güvenlik endişelerine dikkat çeken Doran, "Washington, Ankara'yı gerçekten bir düşman olarak görse, Avrupa'nın doğusundaki ülkeler kendilerini nasıl güvende hissedebilir?" sorusunu yöneltti.

"MÜTTEFİK YERİNE TERÖR YAPILARINI DESTEKLEMEK AKIL KARI DEĞİL"

Doran, Abrams'ın ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye desteğini sürdürmesi gerektiği yönündeki görüşünü de sert bir dille eleştirdi. ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye yerine terör bağlantılı bir milis gücüne destek vermesini "strateji değil, provokasyon" olarak tanımladı:

"Bir NATO müttefiki yerine, terör örgütü bağlantılı bir milise destek vermek strateji değildir; bu, prensip maskesi altında sergilenen bir provokasyondur."

TÜRKİYE: BATI İTTİFAKININ KİLİT TAŞI

Michael Doran yazısını, askerî ittifakların ortak değerlere değil, ortak çıkarlara dayandığını hatırlatarak noktaladı. Türkiye'nin Batı için eleştirilecek yanları olsa da, onu dışlamak ya da düşman ilan etmenin Batı'nın çıkarlarını baltalayacağını açıkça dile getirdi:

"Askerî ittifaklar ortak değerlere değil, ortak çıkarlara dayanır. Strateji, bu gerçeği kabul etmekle başlar."