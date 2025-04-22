ABD’de şiddetli sel: 5 kişi hayatını kaybetti

CNN'in haberine göre, Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.



Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.