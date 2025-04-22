ABD'de şiddetli sel: 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın yol açtığı sel ve fırtına afetlerinde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
CNN'in haberine göre, Oklahoma'nın çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.
Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.
Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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