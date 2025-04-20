Gökyüzünde tansiyon yükseldi! İngiliz ve Rus jetleri karşı karşıya

İngiliz basınına göre, ilk alarm Polonya'daki Malbork hava üssünden geldi. RAF'a ait iki Typhoon tipi savaş uçağı, Baltık Denizi üzerinde tespit edilen bir Rus keşif uçağını durdurmak için kalkış yaptı. Uçağın NATO hava sahasına yönelik tehdidi, jetlerin hızlı müdahalesiyle engellendi.

KALİNİNGRAD'DAN KALKAN BELİRSİZ TEHDİT

Olaydan yalnızca 48 saat sonra bir başka ihlal girişimi yaşandı. Kaliningrad bölgesinden kalkan ve kimliği açıklanmayan bir uçağın NATO hava sahasına yaklaşması üzerine bir çift Typhoon daha Polonya semalarına yönlendirildi.

SATRANÇ HAREKATI: İLK NÖBET

İngiliz jetlerinin bu müdahaleleri, Avrupa hava savunmasını güçlendirmek amacıyla başlatılan yeni NATO görevi olan "Satranç Harekatı" kapsamında gerçekleşti. Bu operasyon, İngiltere'nin ittifaka bağlılığını ve Avrupa gökyüzündeki savunma kapasitesini gözler önüne serdi.

LONDRA'DAN NET MESAJ

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, yaşanan gerilim sonrası yaptığı açıklamada Rusya'nın artan saldırgan tutumuna dikkat çekti. Pollard, "İngiltere, NATO'daki müttefiklerini savunmaya kararlı. Tehditler yükselirken caydırıcı adımlarımız hız kesmeyecek." dedi.

Bakan, bu görevin, NATO'nun yeni üyesi İsveç'le birlikte savunma kabiliyetlerini test etme ve güçlendirme açısından da önemli bir adım olduğunu vurguladı.

POLONYA'YA GÖNDERİLEN HAVA GÜCÜ ALARMDA

Üç hafta önce İsveç Hava Kuvvetleri'yle ortak savunma amacıyla Polonya'ya gönderilen altı savaş uçağından oluşan filoya, yaklaşık 200 İngiliz askeri eşlik ediyor. Görev öncesi Yüzbaşı Christopher Jacob da, bu birliklerin her türlü tehdide karşı hazır beklediğini açıklamıştı.

PUTİN-TRUMP GERİLİMİ GÖLGESİNDE

İngiliz jetlerinin müdahalesi, küresel siyasetin gerilim hattında kritik bir döneme denk geldi. Haberlere göre, bu olayların yaşandığı günlerde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükendiğini ve Ukrayna barış görüşmelerinden çekilme tehdidinde bulunduğunu dile getirdi.