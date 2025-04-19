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İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turunda yer ve tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.04.2025 19:22 Güncelleme: 19.04.2025 19:25
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İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turunda yer ve tarih belli oldu

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. İran ile ABD arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin ikinci turu, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası gözler üçüncü tura çevrildi. İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere aracılık eden Umman, 26 Nisan'da iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere aracılık eden Umman, 26 Nisan'da iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini teyit etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Umman Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İran ile ABD'nin, "Tahran'ın nükleer silah üretme kabiliyetinden ve yaptırımlardan tamamen kurtulmasını ve barışçıl nükleer enerji geliştirme imkanını sürdürmesini sağlayacak adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmayı sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bir sonraki aşamaya geçme konusunda anlaştıkları" bildirildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Bölgesel ve uluslararası sorunların ancak diyalogla çözülebileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir sonraki tur görüşmelerin önümüzdeki günlerde Maskat'ta yapılması konusunda da mutabakata varıldı." ifadeleri kullanıldı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

⁠İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ
İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Erakçi, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirdi.

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