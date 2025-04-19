Fas’taki 58 kentte Gazze için dayanışma! Binlerce kişiden savaşın durdurulması çağrısı

Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, aralarında Kazablanka, El-Cedide, Rabat, Agadir, Burkan ve Vecde'nin de bulunduğu 58 kentte 105 ayrı noktada gösteri düzenlendiği belirtildi.

Göstericilerin, Fas'ın İsrail'le olan tüm ilişkilerini kesmesi yönünde sloganlar attığı ifade edildi.

Göstericilerin ayrıca, ABD'nin, Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'de sivilleri soykırıma tabi tutan İsrail'e destek vermesini ve savaşın durdurulması, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkının meşru haklarını kullanması yönündeki tüm çağrıların görmezden gelinmesini kınayan sloganlar attığı kaydedildi.

Başkent Rabat başta olmak üzere Fas'ın pek çok kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gün aşırı gösteriler düzenleniyor.