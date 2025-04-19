Çin’de elektrik tüketiminde rekor artış: Mart ayına göre yüzde 4,8 arttı

Elektrik tüketimi, martta yıllık bazda yüzde 4,8 artışla 828,2 milyar kilovatsaate ulaştı. Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 9,9, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 3,8, hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,4 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yüzde 5 artış kaydetti.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 2,38 trilyon kilovatsaate ulaştı.