ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'e ilişkin yeni gelişme: Vermont'a nakledilecek
ABD'nin Massachusetts eyaletinde iftara gideceği sırada yüzleri maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edileceği açıklanmıştı. Haftalardır Louisiana'da tutuklu bulunan Öztürk için ABD Federal yargıçtan Vermont'a nakledilmesi kararı verildi.
25 Mart akşamı arkadaşına iftara gitmek için evinden çıkan Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, yüzü maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.
Haftalardır tutuklu bulunan Öztürk ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Tutuklu bulunduğu sırada 4 kez astım krizi geçirdiği ortaya çıkan Öztürk ile ilgili ABD Federal yargıçtan nakil kararı geldi.
1 MAYIS'TA VERMONT'A NAKLEDİLECEK
Yargıç William K. Sessions, avukatların Öztürk'ün Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine ilişkin sunduğu dilekçenin ardından karar aldı.
"Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir." ifadelerini kullanan Sessions, Türk öğrencinin 9 Mayıs'ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a nakledilmesine hükmetti.
Öztürk'ün avukatları sağlık durumuna işaret ederek müvekkillerinin serbest bırakılması veya 18 Nisan'a kadar Louisiana'dan Vermont'a transfer edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunmuştu.
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