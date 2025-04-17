Sınır dışı edilen Garcia’ya El Salvador’dan görüşmeye red!

El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) giden Van Hollen'in Garcia'yı ziyaret talebi olumsuz sonuçlandı.

Van Hollen, ziyaret talebinin El Salvador Başkan Yardımcısı Felix Ulloa tarafından reddedildiğini belirtti.

Ulloa'nın kendisine Garcia ile görüşmesinin mümkün olmadığını söylediğini ifade eden Van Hollen, gelecek hafta Garcia'yı ziyaret etmek için yeniden geleceğini kaydetti.

GARCİA'NIN SINIR DIŞI EDİLMESİ

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç, 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisi olmadığını savunmuştu.