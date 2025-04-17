Eski Peru Başkanı Humala’nın eşinden sığınma talebi: Brezilya’ya geçiş hakkı tanındı

Peru'nun eski Devlet Başkanı Ollanta Humala'nın kara para aklama suçundan yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Humala cezaevine gönderilirken eşi Nadine Heredia ise çocuklarıyla birlikte Brezilya hükümetine diplomatik sığınma talebinde bulundu.

TALEP KABUL EDİLDİ

Ulusal basına göre, Humala'nın seçim kampanyasını yasa dışı fonlarla yönettiği gerekçesiyle hapis cezası alan Heredia, dün Lima'daki Brezilya Büyükelçiliğine sığınmasının ardından çocuklarından biriyle Brezilya'dan diplomatik sığınma aldı.

Peru makamlarının Brezilya hükümetiyle yürüttüğü temaslar sonucunda, Heredia'ya güvenli geçiş hakkı tanındı.

Başkent Lima'dan, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne (FAB) ait bir uçakla ülkeye getirilen Heredia'nın hangi kentte ikamet edeceği açıklanmadı.

Ulusal Yüksek Mahkeme, dün Humala ve eşi Heredia'nın 2006 ve 2011 yıllarındaki seçim kampanyaları sırasında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten ve dönemin Venezuela hükümetinden yaklaşık 3 milyon dolarlık yasa dışı bağış aldığını karara bağlamıştı.

Mahkemenin "cezanın derhal geçici olarak infaz edilmesine" karar vermesi üzerine duruşmada hazır bulunan Humala, polis tarafından Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) yetkililerine teslim edilmişti.

Heredia da seçim kampanyasını yönettiği gerekçesiyle suçlu bulundu ve 15 yıl hapis cezası almıştı.

Duruşmaya video konferansla katılan Heredia, kararın okunmasının ardından Lima'daki Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmuştu.