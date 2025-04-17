Rusya’dan flaş Taliban kararı: Terör örgütü statüsünden çıkarıldı

Rus TASS haber ajansına göre, mahkeme hakimi, "Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla, daha önce terör örgütü olarak tanınan ve yasaklanan Taliban'ın faaliyetlerine yönelik yasak kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

Bu adım, Afganistan'daki fiili yönetimle dostane ilişkiler kurma çabasının sembolik bir göstergesi olarak değerlendirildi.

RUSYA TALİBAN İLİŞKİSİ

Rusya, Taliban'ın 2021 yılında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından örgütle temkinli ama istikrarlı bir diplomatik diyalog süreci yürütüyor. Moskova, Taliban'ı uzun yıllar boyunca "terör örgütü" olarak tanımış olsa da, son dönemde iki taraf arasında ekonomi, güvenlik ve bölgesel istikrar konularında temaslar hız kazandı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından Rusya, Kabil'deki büyükelçiliğini kapatmayan ve diplomatik ilişkilerini sürdüren nadir ülkelerden biri oldu. Moskova, Orta Asya'daki müttefiklerini ve sınır güvenliğini koruma amacıyla Taliban'la diyaloğu özellikle önemsiyor. Ayrıca, iki taraf arasındaki görüşmelerde Afganistan'daki insani kriz, terör tehdidi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele de öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.