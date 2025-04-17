Putin'in planı ifşa oldu! Kuzey Koreli askerler "yem" olarak kullanılabilir

Kovalenko'nun iddiasına göre, Kuzey Koreli askerler şu anda Rusya'nın Kursk bölgesinde görev yapıyor ve bu askerlerin yakında doğrudan Ukrayna topraklarına gönderilmesi planlanıyor. Kovalenko, bu askerlerin tıpkı Kursk bölgesinde olduğu gibi Rus üniformaları giyeceğini belirtti.

RUSYA, KUZEY KORE İLE ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRİYOR MU?

Putin'in 2022 yılında Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini "Rusya toprağı" ilan etmesine dikkat çeken Kovalenko, Moskovayönetiminin bu ilanı, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna içinde konuşlandırılmasını hukuki zemine oturtmak için kullanabileceğini öne sürdü.

KUZEY KORELİ İŞÇİLERE DE DİKKAT ÇEKTİ

Kovalenko, Rusya'nın Kuzey Kore'den yalnızca asker değil, aynı zamanda fabrikalarda çalıştırılmak üzere işçi de ithal ettiğini iddia etti. Kovalenko'ya göre, her işçi için Kuzey Kore yönetimine bin dolardan başlayan ödemeler yapılıyor, ancak bu ücretin sadece küçük bir bölümü işçilerin ve ailelerinin eline geçiyor.

PUTİN-KİM GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN GELEN ASKER HAREKETLİLİĞİ

Hatırlanacağı üzere, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2024 Haziran ayında Pyongyang'da bir araya gelerek "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalamıştı. Bu anlaşma, iki ülke arasında askeri ve teknik iş birliğinin de önünü açmıştı. Anlaşmanın ardından Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bu askerlerin Kursk bölgesinde çatışmalara katıldığı ileri sürülmüştü.