Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.
Avrupa Merkez Bankası üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.
FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka mevduat faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e, ana refinansman faizini yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90'dan yüzde 2,65'e düşürdüğünü açıkladı.