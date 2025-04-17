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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.04.2025 15:21 Güncelleme: 17.04.2025 16:38
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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

Avrupa Merkez Bankası üç temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürdü.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Avrupa Merkez Bankası (AMB), banka mevduat faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e, ana refinansman faizini yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a, marjinal fonlama faizini de yüzde 2,90'dan yüzde 2,65'e düşürdüğünü açıkladı.

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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 25 baz puan düşürüldü
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