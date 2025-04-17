17 Nisan 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor

Almanya'da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.04.2025 16:36
ABONE OL
Almanya’da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktor, en az 15 hastayı öldürmekle suçlanıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 kişinin ölümünde rolü olduğu gerekçesiyle ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan ve bakımı altındaki hastalara ölümcül miktarda farklı ilaçlar verdiğinden şüphelenilen 40 yaşındaki doktor, 2021 yılına kadar uzanan soruşturmalar sonucu savcılar tarafından 15 ayrı cinayetle suçlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, doktorun hastalara onların bilgisi veya rızası olmadan anestezi ve kas gevşetici verdiği ifade edildi.

Doktorun ayrıca hastaların dairelerini ateşe vererek olayı örtbas etmeye çalıştığı aktarıldı. Söz konusu sayının daha da artabileceği, dava için özel olarak kurulan soruşturma ekibinin hasta kayıtlarını incelediği kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen doktor için ayrıca ömür boyu meslekten men cezası talep ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya’da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor Almanya’da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor Almanya’da palyatif doktoru skandalı: 15 ayrı cinayetle suçlanıyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör