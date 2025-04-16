16 Nisan 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor

Rusya'dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 16.04.2025 11:49 Güncelleme: 16.04.2025 11:57
ABONE OL
Rusya’dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yönelik askeri desteğini sürdürmesinin, Moskova ile Washington arasındaki yapıcı diyaloğu sekteye uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, 11 Nisan'da Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü ancak konunun karmaşıklığı nedeniyle kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ: SAVAŞ ADINA ÇABA GÖSTERİYORLAR

"Barış adına Moskova ile Washington arasında ciddi bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanan Peskov, Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulunarak bu ülkelerin 'savaş adına' çaba gösterdiğini öne sürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor Rusya’dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor Rusya’dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör