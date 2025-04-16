Rusya’dan sürpriz ABD çıkışı: Hemen sonuç alınması çok zor

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, 11 Nisan'da Rusya'ya giderek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki durumu ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü ancak konunun karmaşıklığı nedeniyle kısa vadede sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ: SAVAŞ ADINA ÇABA GÖSTERİYORLAR

"Barış adına Moskova ile Washington arasında ciddi bir çalışma yürütülüyor" ifadelerini kullanan Peskov, Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde bulunarak bu ülkelerin 'savaş adına' çaba gösterdiğini öne sürdü.