Krizin çözüm adresi İstanbul! Zelenskiy duyurdu: İngiltere, Fransa ve Türkiye’den temsilciler bir araya gelecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Odessa'da Zelenskiy ile Ukraynalı yaralı askerleri ziyaret etti. (REUTERS)

İSTEKLİ ÜLKELER KOALİSYONU YOLDA

Zelenskiy, toplantının odak noktasının Karadeniz güvenliği olduğunu belirterek, "Bu görüşmeler, Karadeniz'de güvenliği sağlamak amacıyla bir araya gelen istekli ülkelerin oluşturacağı bir koalisyon ve atılması gereken adımlar üzerine yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Salı ve Çarşamba günleri boyunca süreceğini açıklayan Zelenskiy, toplantıların halihazırda başlayıp başlamadığı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşmadı. "Benzer içerikte birçok toplantı zaten farklı formatlarda gerçekleştiriliyor." diyerek sürecin çok boyutlu yürütüldüğünü vurguladı.