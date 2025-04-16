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Krizin çözüm adresi İstanbul! Zelenskiy duyurdu: İngiltere, Fransa ve Türkiye'den temsilciler bir araya gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 09:28 Güncelleme: 16.04.2025 09:40
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Krizin çözüm adresi İstanbul! Zelenskiy duyurdu: İngiltere, Fransa ve Türkiye’den temsilciler bir araya gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı, İngiliz, Fransız ve Türk temsilcilerin Türkiye’de Karadeniz güvenliğini görüşeceğini açıkladı.

Odesa'da önemli bir buluşma gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz güvenliğine yönelik kritik görüşmelerin Türkiye ev sahipliğinde başlayacağını duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Odessa'da Zelenskiy ile Ukraynalı yaralı askerleri ziyaret etti. (REUTERS)NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Odessa'da Zelenskiy ile Ukraynalı yaralı askerleri ziyaret etti. (REUTERS)

İSTEKLİ ÜLKELER KOALİSYONU YOLDA

Zelenskiy, toplantının odak noktasının Karadeniz güvenliği olduğunu belirterek, "Bu görüşmeler, Karadeniz'de güvenliği sağlamak amacıyla bir araya gelen istekli ülkelerin oluşturacağı bir koalisyon ve atılması gereken adımlar üzerine yoğunlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin Salı ve Çarşamba günleri boyunca süreceğini açıklayan Zelenskiy, toplantıların halihazırda başlayıp başlamadığı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşmadı. "Benzer içerikte birçok toplantı zaten farklı formatlarda gerçekleştiriliyor." diyerek sürecin çok boyutlu yürütüldüğünü vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron (AA)

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜNE BİR KEZ DAHA VURGU

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Türkiye'nin uluslararası diplomasi arenasındaki arabuluculuk kapasitesine dikkat çekti. 2022 yılında Tahıl Koridoru Anlaşması'nda oynadığı kilit rolü hatırlatan Rutte, "Türkiye, o dönemde önemli bir ateşkese öncülük etmişti. Şimdi de tarafları bir araya getirme çabası içinde. Bu, son derece olumlu bir gelişme. Umarım bu girişimler meyvesini verir." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy (AA)

KARADENİZ GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE'YE STRATEJİK ROL

Zelenskiy, görüşmelerde Karadeniz üzerinde bir deniz gücünün varlığının da gündeme geldiğini belirterek, "Denizde bir güç bulundurulması meselesini konuşuyoruz. Türkiye'nin, Karadeniz güvenliğinin geleceğinde önemli ve belirleyici bir rol üstlenebileceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy (AA)

"AMAÇ SAVAŞIN SONU DEĞİL, ATEŞKES SONRASI GÜVENCE"

Zelenskiy, görüşmelerin odak noktasının savaşın sona erdirilmesi olmadığını özellikle vurguladı. "Bu toplantıların amacı, savaşı sonlandırmak değil. Esas mesele, olası bir ateşkesten sonra bölgede güvenliği nasıl garanti altına alacağımızdır." ifadelerini kullandı.

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