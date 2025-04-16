Kanadalı akademisyenlere ABD çağrısı!

CAUT'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Akademisyenler, sınırları geçerken elektronik cihazlarında hangi bilgileri bulundurduklarını veya bulundurmaları gerektiğini dikkatle değerlendirmeli, gerektiğinde hassas bilgileri korumak için önlemler almalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'deki "hızla gelişen siyasi manzara" ve sınırı geçerken yaşanan zorluklar nedeniyle akademisyenlerin bu ülkeye yalnızca zorunlu halde seyahat etmeleri tavsiye edildi.

Bazı akademisyenlerin seyahat uyarısına "özellikle dikkat etmesi" gerektiği belirtilen açıklamada, bu akademisyenlere örnek olarak "mevcut ABD yönetiminin politikaları hakkında olumsuz görüş belirten" ve "araştırmaları ABD yönetiminin tutumuyla çelişkili olarak görülebilecek" olanlar gösterildi.

CAUT'un sitesindeki bilgilere göre dernek, 72 binden fazla akademisyen, kütüphane görevlisi ve araştırmacıyı temsil ediyor.

Ülke medyasındaki haberlerde, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi verilerinin, Kanada'dan ülkeye Mart 2025'te giriş yapan kişi sayısında geçen yıl aynı ayda giriş yapanlara kıyasla yaklaşık yüzde 32 azalma görüldüğüne işaret edildi.