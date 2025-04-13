13 Nisan 2025, Pazar
Haberler Dünya Haberleri Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek

Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 13.04.2025 10:56
ABONE OL
Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da toplumda güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yüzlerce göçmeni sürgün ettiği El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele ile 14 Nisan'da görüşeceğini bildirdi.

El Salvador ve ABD'nin terör örgütlerini yok etmek için birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "Başkan Bukele, dünyanın ve özellikle de ABD'nin en tehlikeli düşmanlarından bazılarını ülkesinin himayesine büyük bir nezaketle kabul etti. Bu barbarlar, artık yalnızca gururlu ve egemen bir devlet olan El Salvador'un himayesinde bulunuyor ve onların geleceği 'Başkan B' ile hükümetinin takdirindedir. Bu kişiler, artık vatandaşlarımız için asla bir tehdit ya da tehlike oluşturamayacak!" ifadelerini kullandı.

Trump, 14 Nisan'da Bukele ile bir araya geleceğini belirtti.

NEDEN CEHENNEM ÇUKURU?

Latin Amerika'nın en büyük hapishanesi olan ve 40 bin mahkum kapasiteli yüksek güvenlikli CECOT hapishanesi nedeniyle ülke "cehennem çukuru" olarak biliniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek Trump tarihi duyrdu: Yüzlerce göçmeni sürdüğü El Salvador Başbakanı ile görüşecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör