İslami Cihad’tan İsrail’in saldırısına sert tepki: Yeni bir vahşet zirvesi

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusu tarafından bu gece El-Ehli Hastanesi'ne yapılan korkunç saldırı, insanlık dışı uygulamaların ulaştığı yeni bir seviyeyi göstermektedir." ifadelerine yer verildi.



İsrail işgal güçleri tarafından gece yarısı gönderilen tehdit mesajının, hastanedeki hasta ve siviller arasında büyük panik oluşturduğu, tehdit mesajının ardından gelen saldırıyla da sağlık altyapısı doğrudan hedef alınarak içeridekilerin hayatlarının tehlikeye atıldığı aktarıldı.

"SİSTEMATİK SOYKIRIMIN BİR PARÇASIDIR"



Bu saldırının yalnızca münferit bir olay olmadığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, Gazze'de yürütülen sistematik soykırımın bir parçasıdır. İsrail, hastaneleri, okulları, barınma merkezlerini ve çadır kamplarını hedef alarak insanlık ve ahlak değerlerini ayaklar altına almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'YE SERT ELEŞTİRİ: BU VAHŞETİN EN BÜYÜK TETİKLEYİCİSİ



ABD yönetiminin de sert şeklide eleştirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"ABD yönetimi bu suçların başlıca sorumlusudur. Provokatif politikaları ve işgali destekleyen yönlendirmeleri, yerinden etmeyi ve sivillere yönelik saldırıları meşrulaştıran tutumu, bu vahşetin en büyük tetikleyicisidir. Gazze'ye karşı uygulanan sessizlik politikası, hukukun ve insanlığın toprağa gömülmesine neden olmaktadır."

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI



İslami Cihad'ın açıklamasında son olarak uluslararası topluma özellikle de Arap ve İslam ülkelerine "acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

NE OLMUŞTU?



İsrail işgal güçleri, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.



Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.



Saldırlar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.



Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.