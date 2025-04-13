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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan istifa etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 11:18 Güncelleme: 13.04.2025 11:19
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan istifa etti

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, yaklaşık 4 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti.

Turan, yayınladığı yazılı açıklamada, "Bugün, 13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, yürütmekte olduğum Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadesini kulandı.

Kendisinden sonra bu görevi devralacak kişiye başarılar dileyen Turan, yeni başkanın her zaman yanında olacağını ve destek vereceğini vurguladı.

Turan, Irak Türkmen Cephesi'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak Türkmen davasını ve Irak'ın birliğini savunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan istifa etti Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan istifa etti Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan istifa etti
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