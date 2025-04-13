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Han Yunus'a düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.04.2025 03:56
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Han Yunus’a düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Siyonist rejiminin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'ta Şerab ailesinin evine yönelik saldırısında 2 Filistinli öldü. Han Yunus'un Kayzan Ebu Reşvan bölgesine düzenlenen saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti. Toplamda 3 Filistinli düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdi.

ÇEŞİTLİ BÖLGELERDE SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, ayrıca Han Yunus ve Refah kentlerinin çeşitli bölgelerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı. Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 933'e yaralıların sayısı 116 bin 45'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı. İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlamıştı.

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