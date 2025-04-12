Yunanistan’da bomba paniği! Demiryolu şirketinin ana binasında şüpheli çanta imha edildi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yerel saatle 20.35'te bir Yunan gazetesi ve internet sitesine telefon ederek, yaklaşık 35-40 dakika sonra Helenik Tren'in Atina'daki merkez binasında patlama olacağını ifade etti.

Belirtilen süre içinde söz konusu bölgede bulunan şüpheli çanta patladı.

Polis bölgedekileri tahliye ederek, inceleme başlattı.

Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.