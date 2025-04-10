Kırgızistan’da darbe ve etnik kışkırtma girişimi engellendi! Sahte video ile halkı provoke edeceklerdi

Kırgızistan'da, darbe yapmak ve etnik çatışma çıkarmak amacıyla kitlesel isyanları örgütlediği öne sürülen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, grubun tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve olası bir isyanın önüne geçildiği bildirildi.

BAYAN FİGÜRLÜ SAHTE VİDEO PLANI

Açıklamaya göre grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir kadının yardım çığlıklarını içeren sahte bir video çekerek, yerel halkı yabancı uyruklu kişilere karşı kışkırtmayı amaçlıyordu. Operasyonda ele geçirilen planlar, isyanların bu videonun sosyal medyada yayılmasıyla başlatılacağını ve sonrasında özel eğitimli silahlı grupların başkent Bişkek'te çeşitli saldırılar düzenleyeceğini ortaya koydu.