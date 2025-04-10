Kırgızistan’da darbe ve etnik kışkırtma girişimi engellendi! Sahte video ile halkı provoke edeceklerdi
Kırgızistan'da darbe yapmak amacıyla kitlesel isyanları örgütleme ve etnik çatışmayı kışkırtma hazırlıkları içinde olduğu iddia edilen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada ismi belirtilmeyen grubun ülkedeki tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve kitlesel isyan girişiminin engellendiği ifade edildi. Öte yandan açıklamada, söz konusu grubun sahte bir video ile yerel halkı yabancı uyruklu halka karşı kışkırtmayı amaçladığı da kaydedildi.
Kırgızistan'da, darbe yapmak ve etnik çatışma çıkarmak amacıyla kitlesel isyanları örgütlediği öne sürülen bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Milli Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, grubun tüm üyelerinin gözaltına alındığı ve olası bir isyanın önüne geçildiği bildirildi.
BAYAN FİGÜRLÜ SAHTE VİDEO PLANI
Açıklamaya göre grup, dövülmüş ve yarı çıplak bir kadının yardım çığlıklarını içeren sahte bir video çekerek, yerel halkı yabancı uyruklu kişilere karşı kışkırtmayı amaçlıyordu. Operasyonda ele geçirilen planlar, isyanların bu videonun sosyal medyada yayılmasıyla başlatılacağını ve sonrasında özel eğitimli silahlı grupların başkent Bişkek'te çeşitli saldırılar düzenleyeceğini ortaya koydu.
YURT DIŞINDAN YÖNETİLEN BİR YAPI
Grubun, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) firari olarak bulunan bir kişi tarafından yönetildiği ifade edildi. Güvenlik güçleri, halen firarda olan organizatörlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Basına servis edilen görüntülerde, zanlılardan çok sayıda silah, tabanca ve dürbün ele geçirildiği görüldü.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KIŞKIRTMA
Söz konusu grup üyelerinin sosyal medya üzerinden hükümete karşı ayaklanma çağrıları yaptığı da belirlendi. Güvenlik Komitesi yetkilileri, bu tür girişimlerin toplumda büyük zararlar yaratabileceğini belirterek halkı provokasyonlara karşı uyardı.
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