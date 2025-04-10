Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin!

Fransa, vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, İran'da keyfi gözaltı ve rehin alınma riski bulunduğunu belirtti.

Barrot, Fransız vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve hali hazırda bu ülkede bulunanların ise ülkeyi bir an önce terk etmelerini tavsiye etti. Özellikle iki Fransız vatandaşı Cecile Kohler ve Jacques Paris'in halen İran'da tutuklu olduğuna dikkat çeken Barrot, İran yönetimini "rehin alma politikası" uygulamakla suçladı.

Fransız Bakan, Kohler ve Paris'in serbest bırakılması için yoğun diplomatik çabaların sürdüğünü vurgularken, İran rejimi üzerindeki baskıyı artıracaklarını da ifade etti. Bu kapsamda önümüzdeki pazartesi günü, Lüksemburg'da İran'a yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarının devreye alınacağı açıklandı.