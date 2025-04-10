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Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 01:43
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Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin!

Fransız hükümeti vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. 'Keyfi tutuklanma riski' gerekçesiyle bu uyarının yapıldığını ifade eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İran'da tutuklu bulunan Fransızların salıverilmesi için çalıştıklarını belirterek, 'İran devletinin rehin politikasından sorumlu olanlara karşı ek Avrupa yaptırımları uygulayacağız.' dedi.

Fransa, vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, İran'da keyfi gözaltı ve rehin alınma riski bulunduğunu belirtti.

Barrot, Fransız vatandaşlarının İran'a seyahat etmekten kaçınmalarını ve hali hazırda bu ülkede bulunanların ise ülkeyi bir an önce terk etmelerini tavsiye etti. Özellikle iki Fransız vatandaşı Cecile Kohler ve Jacques Paris'in halen İran'da tutuklu olduğuna dikkat çeken Barrot, İran yönetimini "rehin alma politikası" uygulamakla suçladı.

Fransız Bakan, Kohler ve Paris'in serbest bırakılması için yoğun diplomatik çabaların sürdüğünü vurgularken, İran rejimi üzerindeki baskıyı artıracaklarını da ifade etti. Bu kapsamda önümüzdeki pazartesi günü, Lüksemburg'da İran'a yönelik yeni Avrupa Birliği yaptırımlarının devreye alınacağı açıklandı.

Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin! (foto: ahaber.com.tr)Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin! (foto: ahaber.com.tr)

Ayrıca İran'ın tutuklu Fransız vatandaşlarına konsolosluk erişimi sağlamadığına da dikkat çeken Barrot, bu nedenle İran'ı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet edeceklerini belirtti.

Barrot, konuşmasında İran'ın nükleer programına da değinerek, müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri bir çatışmanın neredeyse kaçınılmaz hale geleceğini ve bunun bölgeyi ciddi şekilde istikrarsızlaştırabileceğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere, Fransız vatandaşı Olivier Grondeau da geçtiğimiz ay İran'da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin! Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin! Fransa’dan vatandaşlarına İran uyarısı: Seyahat etmeyin!
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