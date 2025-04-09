Trump’ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım: Ülkelerden peş peşe önlemler Çin’den reste rest

Foto: REUTERS

Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.

ÇİN'DEN RESTE REST

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD'DEN ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE İLK YORUM

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yüzde 84 vergi kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çinlilerin gerçekten gelip müzakere etmek istememelerinin talihsiz olduğunu düşünüyorum, çünkü uluslararası ticaret sistemindeki en kötü suçlular onlar" dedi.

TRUMP'TAN FLAŞ SÖZLER: HARİKA BİR ZAMAN

Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD şirketlerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi şirketinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Çevresel gecikme ve tarife yok, neredeyse anında Elektrik/Enerji aboneliği açılması var. Beklemeyin, hemen harekete geçin." dedi.

TARİFELER KALICI MI?

Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.

Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.

AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN

Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.

AB'DEN KARŞI HAMLE: İLK OYLAMA BUGÜN

Son yürürlüğe giren vergi artışları, Trump'a göre ABD'yi "sömüren" ülkelere yönelik. Bu listeye, ABD'nin en yakın müttefiklerinden olan Avrupa Birliği (AB) de dahil. AB'ye yüzde 20'lik genel tarifenin yanı sıra bazı sektörlere özel vergiler de getirildi. 27 üyeli birlik, bugün karşı önlemlerle ilgili ilk oylamayı yapacak.

ÇİN'DEN ÜST DÜZEY TOPLANTI

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Çin'in üst düzey liderleri, ekonomiyi canlandırmak ve sermaye piyasalarını istikrara kavuşturmak için alınacak önlemleri görüşmek üzere çarşamba günü bir araya gelmeyi planlıyor.