Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım: Ülkelerden peş peşe önlemler Çin'den reste rest
Donald Trump'ın onlarca ülkeye uyguladığı 'karşılıklı' tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlara Çin mallarına uygulanan %104'lük büyük gümrük vergileri de dahil. Trump, bazı ülkelerle müzakerelere hazırlanırken bile küresel ticaret savaşını derinleştiriyor. Son olarak Çin ticaret Bakanlığı ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin'in misillemesi sonrası açıklama yapan Trump, ABD şirketlerine ülkeye dönmeleri yönünde çağrı yaparken 'Harika bir zaman' ifadelerini kullandı.
Trump'ın sert tarifeleri, onlarca yıldır süregelen küresel ticaret düzenini sarstı, resesyon (durgunluk) endişelerini artırdı ve dünya genelindeki borsalarda büyük dalgalanmalara yol açtı.
Trump'ın bir hafta önce tarifeleri (gümrük vergilerini) duyurmasından bu yana S&P 500 endeksi yaklaşık 6 trilyon dolar değer kaybetti. Bu, 1950'lerde oluşturulan endeksin tarihindeki en büyük dört günlük düşüş olarak kayda geçti. Endeks şu anda, en son zirvesinden yüzde 20 aşağıya inmesiyle birlikte ayı piyasası sınırına yaklaşmış durumda.
ASYA AĞIR KAYIPLARLA GÜNE BAŞLADI
Çoğu Asya piyasasında bugün satış dalgası yeniden başladı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3 düşerken, Güney Kore para birimi 16 yılın en düşük seviyesine indi. Hükümet tahvilleri ağır kayıplar yaşarken yatırımcılar nakite yöneldi.
Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.
ÇİN'DEN RESTE REST
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulanacak.
ABD'DEN ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE İLK YORUM
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yüzde 84 vergi kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çinlilerin gerçekten gelip müzakere etmek istememelerinin talihsiz olduğunu düşünüyorum, çünkü uluslararası ticaret sistemindeki en kötü suçlular onlar" dedi.
TRUMP'TAN FLAŞ SÖZLER: HARİKA BİR ZAMAN
Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD şirketlerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi şirketinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Çevresel gecikme ve tarife yok, neredeyse anında Elektrik/Enerji aboneliği açılması var. Beklemeyin, hemen harekete geçin." dedi.
TARİFELER KALICI MI?
Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.
Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.
AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN
Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.
AB'DEN KARŞI HAMLE: İLK OYLAMA BUGÜN
Son yürürlüğe giren vergi artışları, Trump'a göre ABD'yi "sömüren" ülkelere yönelik. Bu listeye, ABD'nin en yakın müttefiklerinden olan Avrupa Birliği (AB) de dahil. AB'ye yüzde 20'lik genel tarifenin yanı sıra bazı sektörlere özel vergiler de getirildi. 27 üyeli birlik, bugün karşı önlemlerle ilgili ilk oylamayı yapacak.
ÇİN'DEN ÜST DÜZEY TOPLANTI
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Çin'in üst düzey liderleri, ekonomiyi canlandırmak ve sermaye piyasalarını istikrara kavuşturmak için alınacak önlemleri görüşmek üzere çarşamba günü bir araya gelmeyi planlıyor.
ÜLKELERDEN ÖNLEM PAKETİ: KİM NE YAPACAK?
Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları Çarşamba günü faiz indirimine gitti. Bu durum, diğer ülkelerin de ekonomilerini tarifelerin etkisinden korumak için benzer adımlar atabileceğinin işareti olarak görülüyor.
Diğer ülkeler de kilit ihracat sektörlerine mali destek sağlıyor. Örneğin Güney Kore, otomotiv sektörü için vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketi açıkladı.
GÜNÜN SONUNDA KAZANAN KİM OLACAK?
Ancak bazı Reuters'a konuşan ekonomistler, ticaret savaşının faturasının nihayetinde ABD'li tüketicilere çıkacağı konusunda uyarıyor. Spor ayakkabılardan şaraba kadar birçok üründe fiyat artışı bekleniyor.
Reuters/Ipsos'un yeni anketine göre, Amerikalıların yaklaşık dörtte üçü, önümüzdeki altı ay içinde gündelik ürün fiyatlarının artacağını düşünüyor.
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