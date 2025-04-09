Trump’ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım... Çin düğmeye bastı AB’den ilk misilleme

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ÇİN'DEN RESTE REST

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD'DEN ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE İLK YORUM

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yüzde 84 vergi kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çinlilerin gerçekten gelip müzakere etmek istememelerinin talihsiz olduğunu düşünüyorum, çünkü uluslararası ticaret sistemindeki en kötü suçlular onlar" dedi.

TRUMP'TAN FLAŞ SÖZLER: HARİKA BİR ZAMAN

Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD şirketlerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi şirketinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Çevresel gecikme ve tarife yok, neredeyse anında Elektrik/Enerji aboneliği açılması var. Beklemeyin, hemen harekete geçin." dedi.

ASYA AĞIR KAYIPLARLA GÜNE BAŞLADI

Çoğu Asya piyasasında bugün satış dalgası yeniden başladı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3 düşerken, Güney Kore para birimi 16 yılın en düşük seviyesine indi. Hükümet tahvilleri ağır kayıplar yaşarken yatırımcılar nakite yöneldi.

Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.

TARİFELER KALICI MI?

Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.

Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.

AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN

Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.