Trump'ın tarifeleri yürürlüğe girdi! Piyasalarda kıyım... Çin düğmeye bastı AB'den ilk misilleme
Donald Trump'ın onlarca ülkeye uyguladığı 'karşılıklı' tarifeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunlara Çin mallarına uygulanan yüzde 104'lük büyük gümrük vergileri de dahil. Trump, bazı ülkelerle müzakerelere hazırlanırken bile küresel ticaret savaşını derinleştiriyor. Son olarak Çin ticaret Bakanlığı ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Çin'in misillemesi sonrası açıklama yapan Trump, ABD şirketlerine ülkeye dönmeleri yönünde çağrı yaparken 'Harika bir zaman' ifadelerini kullandı.AB'den ilk misilleme gelirken ABD borsası güne düşüşle başladı.
Trump'ın sert tarifeleri, onlarca yıldır süregelen küresel ticaret düzenini sarstı, resesyon (durgunluk) endişelerini artırdı ve dünya genelindeki borsalarda büyük dalgalanmalara yol açtı.
Trump'ın bir hafta önce tarifeleri (gümrük vergilerini) duyurmasından bu yana S&P 500 endeksi yaklaşık 6 trilyon dolar değer kaybetti. Bu, 1950'lerde oluşturulan endeksin tarihindeki en büyük dört günlük düşüş olarak kayda geçti. Endeks şu anda, en son zirvesinden yüzde 20 aşağıya inmesiyle birlikte ayı piyasası sınırına yaklaşmış durumda.
ABD BORSASI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İşte ABD borsasından ilk rakamlar:
Dow %0,71 düştü, S&P 500 %0,4 düştü ve Nasdaq piyasa açılışından sonra %0,18 yükseldi.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İLK MİSİLLEME
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan'dan itibaren ek vergiler getirilecek.
Birliğin 27 üyesi, bugün gerçekleştirilen oylamada, Amerikan ürünlerine uygulanacak misilleme vergileri listesinin son halini kabul etti.
AB'NİN HEDEFİNDE SOYA VE DANA ETİ VAR
Onaylanan yeni listede, ABD menşeli soya fasulyesi, portakal suyu, dana eti ve çeşitli sanayi ürünleri yer alıyor. Ancak ilk taslakta bulunan Amerikan viskisi, bloğun kendi içecek üreticilerini koruma kaygısıyla listeden çıkarıldı. Bu değişiklik, bazı AB ülkelerinden gelen geri bildirimlerin ardından yapıldı.
BRÜKSEL: "MASADA UZLAŞIYA AÇIĞIZ"
Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir" mesajını verdi. Brüksel, gerilimi tırmandırmak yerine, müzakere kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu da vurguladı.
ÇİN'DEN RESTE REST
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi uygulanacak.
ABD'DEN ÇİN'İN MİSİLLEMESİNE İLK YORUM
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in yüzde 84 vergi kararının ardından yaptığı açıklamada, "Çinlilerin gerçekten gelip müzakere etmek istememelerinin talihsiz olduğunu düşünüyorum, çünkü uluslararası ticaret sistemindeki en kötü suçlular onlar" dedi.
TRUMP'TAN FLAŞ SÖZLER: HARİKA BİR ZAMAN
Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD şirketlerine çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Apple ve rekor sayıdaki diğer birçok şirketin yaptığı gibi şirketinizi ABD'ye taşımak için harika bir zaman. Çevresel gecikme ve tarife yok, neredeyse anında Elektrik/Enerji aboneliği açılması var. Beklemeyin, hemen harekete geçin." dedi.
ASYA AĞIR KAYIPLARLA GÜNE BAŞLADI
Çoğu Asya piyasasında bugün satış dalgası yeniden başladı. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 3 düşerken, Güney Kore para birimi 16 yılın en düşük seviyesine indi. Hükümet tahvilleri ağır kayıplar yaşarken yatırımcılar nakite yöneldi.
Avrupa ve ABD hisse senedi vadeli işlemleri de daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Çin hisseleri ise devlet desteği sayesinde dayanıklılığını korudu.
TARİFELER KALICI MI?
Trump, tarifelerin kalıcı olup olmayacağına dair yatırımcılara çelişkili sinyaller verdi. Bir yandan bu tarifeleri "kalıcı" olarak tanımlarken, diğer yandan da diğer liderlerin müzakere için adım atmaya başladığını söyleyerek bununla övündü.
Salı günü Beyaz Saray'daki bir etkinlikte konuşan Trump, "Birçok ülke bizimle anlaşma yapmak istiyor," dedi. Daha sonraki bir etkinlikte ise Çin'in de bir anlaşma arayışında olmasını beklediğini ifade etti.
AVRUPA'DA MÜZAKERE İÇİN İLK ADIM İTALYA'DAN
Trump yönetimi, Güney Kore ve Japonya gibi yakın müttefikler ve büyük ticaret ortaklarıyla görüşmeler planlıyor. Ayrıca, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de gelecek hafta ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Dünyada düşük maliyetli üretim üssü olarak bilinen ve en yüksek tarifelerden bazılarına maruz kalan Vietnam'ın Başbakan Yardımcısı da Çarşamba günü Trump'ın Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşecek.
ÜLKELERDEN ÖNLEM PAKETİ: KİM NE YAPACAK?
Yeni Zelanda ve Hindistan merkez bankaları Çarşamba günü faiz indirimine gitti. Bu durum, diğer ülkelerin de ekonomilerini tarifelerin etkisinden korumak için benzer adımlar atabileceğinin işareti olarak görülüyor.
Diğer ülkeler de kilit ihracat sektörlerine mali destek sağlıyor. Örneğin Güney Kore, otomotiv sektörü için vergi indirimleri ve sübvansiyonları içeren acil önlemler paketi açıkladı.
GÜNÜN SONUNDA KAZANAN KİM OLACAK?
Ancak bazı Reuters'a konuşan ekonomistler, ticaret savaşının faturasının nihayetinde ABD'li tüketicilere çıkacağı konusunda uyarıyor. Spor ayakkabılardan şaraba kadar birçok üründe fiyat artışı bekleniyor.
Reuters/Ipsos'un yeni anketine göre, Amerikalıların yaklaşık dörtte üçü, önümüzdeki altı ay içinde gündelik ürün fiyatlarının artacağını düşünüyor.
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