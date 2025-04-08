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İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.04.2025 12:13 Güncelleme: 08.04.2025 12:30
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İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti.

İsrail işgal güçlerinin dün Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar olan gazeteci Ahmed Mansur'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

İSRAİL GAZZE'DE GAZETECİLERİ DİRİ DİRİ YAKTI!

İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinli gazeteci Ahmed Mansur (X)Filistinli gazeteci Ahmed Mansur (X)

9'u gazeteci 10 kişi yaralandı.

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İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti
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