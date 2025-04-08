İsrail işgal güçlerinden gazetecilerin çadırına saldırı: Gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti.
İsrail işgal güçlerinin dün Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar olan gazeteci Ahmed Mansur'un yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hastalara nakdi destek! Maaş bağlanıyor, her ay 10.125,56 TL veriliyor!
- 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve detaylar
- Aile Destek Ödemesi bitti mi, son durum ne? 2025 Aile Destek Programı
- Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum 2025 | 600 bin kamu çalışanının zam oranı belli oldu mu?
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak, çöl tozu, kar yağışı... Nisan ortasında buz keseceğiz! 8 Nisan hava durumu
- 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir?
- Gerçek Galatasaraylılar dahi göremiyor! 6 saniyede yüzlerce Osimhen arasından Icardi'yi bul!
- Kasımpaşa-Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor? Uzman İsim piyasaları yorumladı: Endişeye gerek yok!
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024-2025 ATA AÖF bahar dönemi sınav sonuç ekranı açıldı mı?
- Formu doldurana 5 yıl boyunca 5.000 lira verilecek! Ödemeler başladı: 1-4 çocuğu olanlar başvursun
- Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...