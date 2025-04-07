Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşi Marie Faye'den Emine Erdoğan'a Sıfır Atık Projesi desteği
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne destek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine gönderdiği video mesaj da gösterildi.
Başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Malicounda ilçesindeki Warang İlkokulunda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile ilgili etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM), Ulusal Entegre Atık Yönetim Şirketi (SONAGED) ve Enda Enerji işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, Senegal Cumhurbaşkanı Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, BM Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga, yerel yetkililer ve öğrenciler katıldı.
BAOBAB FİDANI DİKİLDİ
Etkinliğin başlangıcında sembolik olarak okul bahçesini süpüren Faye, ardından Senegal'in de sembolü olan baobab fidanı dikti.
Faye, etkinlikte hazır bulunan öğrencilerle geri dönüşümle ilgili hazırlanan atölyelere katıldı.
Burada 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ile ilgili konuşan Faye, eğitimin, tüm değişimlerin kilit noktası olduğunu belirterek, çevrenin korunmasına ilişkin verilecek eğitimlere daima destek olacağını söyledi. Faye, çevreyi ve insan sağlığını korumak için yere çöp atılmaması, çöplerin geri dönüştürülmesi ve çöp kutularının ülke çapında yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.
"Sayın Emine Erdoğan'ın sürdürülebilir kalkınma konusunda gösterdiği çabayı takdirle karşılıyorum." ifadesini kullanan Faye, temiz bir Senegal için gençlere güvendiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Sağman da sıfır atık girişiminin tarihinden bahsederek, bu yıl "moda ve tekstilde sıfır atığa doğru" temasının benimsendiğini dile getirdi.
Büyükelçi Sağman, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan girişim sayesinde 2035'e kadar tüm atıkların yüzde 60'ının geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.
Sağman, Marie Khone Faye'ın da 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğine katılımının Senegal'in çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusundaki güçlü taahhüdünü gösterdiğini vurguladı.
Etkinlikte, Emine Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine gönderdiği video mesaj da gösterildi.
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