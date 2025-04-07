İsrail rejimi Lübnan’ın güneyindeki konteyner evleri vurdu

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesindeki konteyner evlere hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusuna ait Apache tipi helikopterlerin de Nakura beldesine ve güneydeki Nebatiye kentine bağlı Ayta Şab beldesine saldırılar düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Haberde, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) güneyde yoğun uçuşlar yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde hafif ticari araç ile iş makinesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.