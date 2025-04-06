ABD’de Nevruz Bayramı: Türk dünyasının buluştuğu etkinlikte coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ndeki etkinlik, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan büyükelçilikleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilciliğinin katılımıyla gerçekleşti.



Açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, nevruzun yeniden doğuş ve yenilenme zamanı olarak taşıdığı evrensel öneme dikkati çekti.



Büyükelçi Önal, dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar ve çatışmaların sürdüğü bir dönemde nevruzun barışçıl mesajının daha güçlü şekilde yankılanması gerektiğinin altını çizdi.