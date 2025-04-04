İsveç’te bomba alarmı!

İsveç'in Malmö şehrinde bomba paniği yaşandı. İsveç polisi, ihbar üzerine geldikleri Vastra Hamnen semtinde bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası tespit etti.

Olay yeri kordon altına alınırken, ulusal bomba imha ekibi olay yerine geldi. Yetkililer, bölge sakinlerinden pencere ve balkonlardan uzak durmalarını istedi.

Polis, "İlk varsayım, tehlikeli olduğunu düşündüğümüz birkaç nesne olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.