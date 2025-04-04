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İsveç’te bomba alarmı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 23:22
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İsveç’te bomba alarmı!

İsveç polisi, Malmö şehrinde bir sokağı, bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası nedeniyle kordon altına aldı. Polis, 'İlk varsayım, tehlikeli olduğunu düşündüğümüz birkaç nesne olduğu yönünde' ifadelerini kullandı.

İsveç'in Malmö şehrinde bomba paniği yaşandı. İsveç polisi, ihbar üzerine geldikleri Vastra Hamnen semtinde bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası tespit etti.

Olay yeri kordon altına alınırken, ulusal bomba imha ekibi olay yerine geldi. Yetkililer, bölge sakinlerinden pencere ve balkonlardan uzak durmalarını istedi.

Polis, "İlk varsayım, tehlikeli olduğunu düşündüğümüz birkaç nesne olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

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İsveç’te bomba alarmı! İsveç’te bomba alarmı! İsveç’te bomba alarmı!

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