Danimarka'dan Grönland çıkışı: ABD ayrılmaz parçamızı alamaz
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Grönland ziyareti sırasında, “ABD, Grönland'ı alamaz, Grönland Grönlandlılarındır” diyerek adanın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Frederiksen, Grönlandlıların eşit haklara sahip olması için çalışmaların süreceğini ve jeopolitik meselelerde ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyaretinde, "ABD, Grönland'ı alamayacak" dedi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti. Frederiksen, Grönland'ın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "ABD, Grönland'ı alamaz, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.
Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka'da eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik meseleleri tartışmalıyız. Bu zorlu dönemde birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.