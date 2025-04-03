Danimarka’dan Grönland çıkışı: ABD ayrılmaz parçamızı alamaz

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı ziyaretinde, "ABD, Grönland'ı alamayacak" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, adanın yarı özerk bölgesi olan Grönland'ı ziyaret etti. Frederiksen, Grönland'ın Danimarka'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "ABD, Grönland'ı alamaz, Grönland Grönlandlılarındır" ifadelerini kullandı.

Frederiksen, Grönlandlıların Danimarka'da eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, "Dış politika, güvenlik stratejileri ve jeopolitik meseleleri tartışmalıyız. Bu zorlu dönemde birlikte hareket etmeliyiz" diye konuştu.