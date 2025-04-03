İsrail, Suriye’nin güneyine saldırılar düzenledi

Akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Hama ve Humus ilindeki bazı noktaları vuran İsrail, Dera'nın batı kırsalına da saldırılar düzenledi. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, Dera ilinin Tel Cumu ve Tel Cabiye bölgelerini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.