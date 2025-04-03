İsrail, Suriye'nin güneyine saldırılar düzenledi
İsrail, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera ilinin batısını havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı.
Akşam saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Hama ve Humus ilindeki bazı noktaları vuran İsrail, Dera'nın batı kırsalına da saldırılar düzenledi. Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerini işgal eden İsrail, Dera ilinin Tel Cumu ve Tel Cabiye bölgelerini havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.