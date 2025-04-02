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Siyonist rejim Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.04.2025 05:44
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Siyonist rejim Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi

Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'da bulunan Duma köyündeki Filistinlilere ait olan ev ve arabalara saldırı düzenledi. Meydana gelen saldırılarda en az 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu bir kez daha işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Duma köyüne saldıran yaklaşık 50 İsrailli yerleşimci, Filistinlilere ait ev ve araçları ateşe verdi.

EN AZ 3 YARALI

Olaylarda en az 3 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırı doğrulanırken, bazı Filistinlilerin yaralandığına dair raporlar alındığı belirtildi. Bunun üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiği kaydedilerek, "IDF bu tür olayları kınıyor. Bölgede güvenliği ve düzeni sağlamak için kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz" denildi.

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Siyonist rejim Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi Siyonist rejim Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi Siyonist rejim Filistinlilere ait ev ve arabaları ateşe verdi

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