Myanmar’da 1 dakikalık saygı duruşu

Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bugün ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Myanmar Ulusal Yönetim Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Myanmar lideri Min Aung Hlaing'in talimatıyla 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas haftası ilan edildiği ve bu süre boyunca ülke çapında bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.