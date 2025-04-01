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Myanmar'da 1 dakikalık saygı duruşu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.04.2025 13:24
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Myanmar’da 1 dakikalık saygı duruşu

Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bugün ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Myanmar Ulusal Yönetim Komitesi tarafından dün yapılan açıklamada, Myanmar lideri Min Aung Hlaing'in talimatıyla 31 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında ulusal yas haftası ilan edildiği ve bu süre boyunca ülke çapında bayrakların yarıya indirileceği bildirildi.

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Myanmar’da 1 dakikalık saygı duruşu Myanmar’da 1 dakikalık saygı duruşu Myanmar’da 1 dakikalık saygı duruşu
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