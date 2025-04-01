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Çin'den uzaya roket! İnternet teknolojisinde çığır açabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 01.04.2025 13:29
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Çin’den uzaya roket! İnternet teknolojisinde çığır açabilir mi?

Çin, uydu internet teknolojisi için test uydusu fırlattığını duyurdu.

Çin, uydu internet teknolojisi test uydusunu, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-2D' taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Pekin saatiyle 12.00'de gerçekleştirilen fırlatmada uydu, önceden belirlenen yörüngeye yerleşti.

Uydunun, cep telefonlarına doğrudan bağlantı, gök ve dünya iletişimi entegrasyonu gibi teknik testler ile doğrulamalar yapmak için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roketlerinin 567'inci başarılı görevi olarak kayıtlara geçti.

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Çin’den uzaya roket! İnternet teknolojisinde çığır açabilir mi? Çin’den uzaya roket! İnternet teknolojisinde çığır açabilir mi? Çin’den uzaya roket! İnternet teknolojisinde çığır açabilir mi?
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