İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı! 3 kişiyi katlettiler
İsrail işgal güçlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail İşgal Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla başkent Beyrut'un güneyini bombaladıklarını belirtti.
Söz konusu saldırıyla Hizbullah'tan bir unsurun hedef alındığını savunan Andrae, hedef alınan Hizbullah unsurunun son zamanlarda İsrail'e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini öne sürdü.
NE OLMUŞTU?
Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.
İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.
LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail işgal güçlerinin ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) nedir? Konut ve araba satışında yetki belgesi zorunluluğu ne zaman başlayacak?
- Bankalar yarın açık mı, ne zaman açılacak? Bayramdan sonra özel ve kamu bankaları çalışıyor mu?
- iOS 18.4 güncellemesi neleri değiştirdi? Apple’ın gizli sürprizleri yayında: Yeni çizim modu, yemek tarifleri ve dahası...
- 1 Nisan Şakaları 2025 | En eğlenceli, farklı, aileye ve arkadaşa yapılmalık şaka örnekleri
- Meteoroloji alarm verdi: Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak, gök gürültüsü ve fırtına uyarısı! İstanbul, İzmir, Antalya...
- İşte Benim Stilim jüri üyeleri 2025 | İşte Benim Stilim jüri üyeleri kimdir? Güzide Duran, Ivana Sert, Nur Bilen Yavuzer...
- FB-GS Derbisi ne zaman? ZTK Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?
- Krematoryum nedir, ne anlama geliyor? Krematoryum Türkiyede var mı?
- 1 Nisan Şaka Günü: Gelenek nasıl başladı? 1 Nisan nedir, bu yıl hangi güne denk geliyor?
- Togg T10X 1.440.000 TL, Bayon 1.303.500 TL, i10 - 1.070.500 TL yarı fiyatına düşecek! 2025 ÖTV'siz indirimli araç listesi
- SGK'dan 5 yıl -1800 gün erken emeklilik çizelgesi! 1999 sonrası ve 2005-2008 sigorta girişi olana...
- Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, kaç yaşında? Selma Konak aslen nereli, kaç çocuğu var?