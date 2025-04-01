İki ülke birbirine bağlanıyor: Rusya ve Kuzey Kore anlaşmaya vardı!

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki mevcut demiryolu köprüsüne ek olarak inşa edilecek bu yeni yapı, Tumen Nehri üzerinde yükselecek. 4 kilometre uzunluğundaki köprü, 1959'da hizmete giren mevcut "Dostluk Köprüsü"nün yakınında yer alacak ve bölgenin en büyük ulaşım bağlantılarından biri haline gelecek.

PUTİN'İN ZİYARETİYLE HAREKETE GEÇİLDİ

İnşaat süreci henüz başlamasa da, projeye 2024 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretle resmen yeşil ışık yakıldı. Bu ziyaret, Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

HÜKÜMETTEN TAM DESTEK!

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in şubat ayında imzaladığı kararname ile köprü projesi resmen bir Rus şirketine devredildi. Kuzey Kore ve Rusya arasında ekonomik ve stratejik bağları güçlendirecek bu projeye Moskova yönetimi tam destek veriyor.