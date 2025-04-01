İki ülke birbirine bağlanıyor: Rusya ve Kuzey Kore anlaşmaya vardı!
Kuzey Kore ve Rusya, yıllardır süregelen stratejik ortaklıklarını daha da ileri taşımak için büyük bir altyapı hamlesine hazırlanıyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan devasa köprü, Kuzey Kore’nin kuzeyini Rusya’nın doğusuna bağlayarak iki ülke arasındaki ticaret ve ulaşımı hızlandıracak.
Rusya ile Kuzey Kore arasındaki mevcut demiryolu köprüsüne ek olarak inşa edilecek bu yeni yapı, Tumen Nehri üzerinde yükselecek. 4 kilometre uzunluğundaki köprü, 1959'da hizmete giren mevcut "Dostluk Köprüsü"nün yakınında yer alacak ve bölgenin en büyük ulaşım bağlantılarından biri haline gelecek.
PUTİN'İN ZİYARETİYLE HAREKETE GEÇİLDİ
İnşaat süreci henüz başlamasa da, projeye 2024 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaretle resmen yeşil ışık yakıldı. Bu ziyaret, Moskova ve Pyongyang arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
HÜKÜMETTEN TAM DESTEK!
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in şubat ayında imzaladığı kararname ile köprü projesi resmen bir Rus şirketine devredildi. Kuzey Kore ve Rusya arasında ekonomik ve stratejik bağları güçlendirecek bu projeye Moskova yönetimi tam destek veriyor.
HAZIRLIKLAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, sürecin hızla ilerlediğini belirterek, "Şu anda tasarım belgeleri tamamlanıyor, inşaat ekipleri oluşturuluyor ve gerekli teçhizat toplanıyor." dedi. Matsegora, köprü inşaatının henüz başlamadığını ancak ön hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.
KUZEY KORE-RUSYA İŞ BİRLİĞİ YENİ BİR BOYUT KAZANIYOR
Geçtiğimiz hafta Pyongyang'a giden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a ABD ile Rusya arasındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Tüm bu adımlar, iki ülkenin yalnızca ticari değil, aynı zamanda siyasi ve güvenlik alanlarında da iş birliğini artırdığını gösteriyor.
2026 yılı sonunda tamamlanması beklenen bu dev köprü, Rusya ve Kuzey Kore arasında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi görünüyor!
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