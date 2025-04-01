Gazze’de soykırımın bilançosu ağırlaşıyor! Can kaybı 50 bin 399 oldu

İsrail işgal güçleri, Ramazan Bayramı'na rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 42 kişinin hayatını kaybettiği, 183 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana ise bin 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasına göre İsrail'in Gazze'deki saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 399'a, yaralı sayısı 114 bin 583'e yükseldi.

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