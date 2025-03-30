Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma!
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Büyükelçilik Mescidi'nde Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor tarafından kıldırılan Bayram namazıyla başlayan programın ardından elçilik bünyesindeki Tahran Türk Okulu'nda kahvaltı yapıldı.
Tahran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından büyükelçilikte düzenlenen programa büyükelçilik personeli ve İran'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.
Büyükelçilik Mescidi'nde Din Hizmetleri Müşaviri Adil Bor tarafından kıldırılan Bayram namazıyla başlayan programın ardından elçilik bünyesindeki Tahran Türk Okulu'nda kahvaltı yapıldı.