Kabe’de bayram namazı!

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Kabe'de kılmak için Müslümanlar erken saatlerden itibaren Mescid-i Haram'a akın etti.

Kabe'de yoğun katılımla Ramazan Bayramı namazının coşku ve maneviyat dolu bir atmosferde kılındığı aktarılan açıklamada, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de aynı şekilde bayram namazına ilginin yoğun olduğu bilgisi verildi.