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Kabe'de bayram namazı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.03.2025 06:46 Güncelleme: 30.03.2025 07:25
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Kabe’de bayram namazı!

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerindeki Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de Ramazan Bayramı namazı yoğun katılımla eda ediliyor.

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Kabe'de kılmak için Müslümanlar erken saatlerden itibaren Mescid-i Haram'a akın etti.

KABE'DE BAYRAM NAMAZI

Kabe'de yoğun katılımla Ramazan Bayramı namazının coşku ve maneviyat dolu bir atmosferde kılındığı aktarılan açıklamada, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de de aynı şekilde bayram namazına ilginin yoğun olduğu bilgisi verildi.

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