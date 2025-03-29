Ukrayna: Rusya’nın Dnipro’ya İHA saldırısında 4 kişi öldü

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu gece Dnipro'ya İHA saldırısı gerçekleştirdi.Saldırının bir otel ve restoranın bulunduğu bölgeye yapıldığı belirtilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.Açıklamada, saldırı sonucu ayrıca 11 evde yangın çıktığı de aktarıldı.