Fas’ın birçok kentinde Gazze’ye destek gösterileri düzenlendi

Faslı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla başkent Rabat başta olmak üzere Marakeş, Berşid, Vecde, Meknes ve Fakih Bin Salah gibi kentlerde binlerce kişi İsrail'i protesto etti.



Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarına ve savaşın devam etmesine tepki gösterdi.



Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Filistin, kıyamete kadar seninleyiz" şeklinde sloganlar attı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarını sürdürmesi sonucu son 10 günde 896 Filistinli hayatını kaybetti, 1984 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 25'e yükseldi.

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