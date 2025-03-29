İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskınında Filistinli yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Beyta kasabasındaki baskın sırasında ateş açtı ve bu saldırı sonucu bir genç ayağından yaralandı. Ambulans ekiplerinin olay yerine sevk edilerek yaralı genci hastaneye kaldırdığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde ayrıca, İsrail güçlerinin himayesinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına bağlı Hirbetu Tana köyündeki Beyt eş-Şeyh Camisi'nde namaz kılanlara yönelik ses ve göz yaşartıcı gaz bombalı saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Burin kasabasına baskın düzenlediğini bildirirken, Batı Şeria'nın güneyinde El Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda da Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı. İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı, ancak bu olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.