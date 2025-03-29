Elon Musk duyurdu! Sosyal medya platformu X satıldı | 12 milyar dolar borcu var

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Musk, xAI ve X'in geleceklerinin iç içe geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugün, verileri, modelleri, bilgi işlem, dağıtım ve yetenekleri birleştirmek için resmi olarak adım atıyoruz. Bu birleşme, xAI'ın gelişmiş yapay zeka kabiliyetini ve uzmanlığını X'in muazzam erişimiyle harmanlayarak büyük bir potansiyelin kilidini açacak. Birleşik şirket, gerçeği arama ve bilgiyi ilerletme temel misyonumuza sadık kalırken milyarlarca insana daha akıllı, daha anlamlı deneyimler sunacak. Bu sayede sadece dünyayı yansıtan değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini aktif olarak hızlandıran bir platform oluşturabileceğiz."

Kendilerini bu noktaya getiren xAI ve X'teki herkesin büyük özverisini takdir eden Musk, bunun sadece bir başlangıç olduğuna dikkati çekti.