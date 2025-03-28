Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da 4 yerleşim yeri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, 22-28 Mart tarihleri arasında Ukrayna'daki askeri operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Rus ordusunun Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim yerini ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Mirnoye ve Sribnoye, Harkiv bölgesindeki Krasnoye Pervoye, Zaporijya bölgesindeki ise Malıye Şçerbaki yerleşim birimlerinin Rus ordusu tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Bakanlık, Ukrayna'daki askeri hedeflere yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini, bu operasyonlarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim merkezleri, askeri havaalanı altyapısı, yönetim merkezleri, İHA üretim ve depolama merkezlerinin vurulduğunu açıkladı.

Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 48 bin 879 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 554 tank ve zırhlı araç, 1532 çok namlulu roketatar, 23 bini aşkın obüs ve havan topu ile 33 bin 475 özel askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Rusya'nın, 30 Eylül 2022'de Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği de hatırlatıldı.