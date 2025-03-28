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Alman istihbaratından flaş Rusya açıklaması: Bir NATO ülkesine saldırabilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.03.2025 20:40
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Alman istihbaratından flaş Rusya açıklaması: Bir NATO ülkesine saldırabilir

Almanya istihbaratı ve ordusundan çarpıcı bir açıklama geldi. Bu kapsamda Alman istihbaratı, Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırı yapabileceğini iddia etti. Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı durum değerlendirme analizine yer verildi. Rusya'nın kendisini Batı ile sistemik bir çatışma içinde gördüğü belirtilen analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu ve Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu ile Süddeutsche gazetesinin ortaklaşa yaptığı haberde, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin hazırladığı durum değerlendirme analizine yer verildi.

Analizde, Rusya'nın, Avrupa barışına yönelik kalıcı bir tehdit olduğu ve bir NATO ülkesine yönelik saldırı yapabileceği savunuldu.

Rusya'nın kendisini Batı ile sistemik bir çatışma içinde gördüğü belirtilen analizde, Rusya'nın emperyalist hedeflerini askeri güçle gerçekleştirmeye hazır olduğu iddia edildi.

Analizde, Rus silahlı kuvvetlerinin bir süredir Ukrayna'da güçlü bir pozisyonda hareket ettiği, uzlaşmaya istekli olduğuna dair bir işaret göstermediği ve savaşı devam ettirmek istediği savunuldu.

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Alman istihbaratından flaş Rusya açıklaması: Bir NATO ülkesine saldırabilir Alman istihbaratından flaş Rusya açıklaması: Bir NATO ülkesine saldırabilir Alman istihbaratından flaş Rusya açıklaması: Bir NATO ülkesine saldırabilir

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